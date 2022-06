Résultat de la législative à Saint-Esprit : en direct

12/06/22 11:13

Bienvenue dans ce direct où nous allons vivre ce premier tour des législatives à Saint-Esprit, jusqu'à la communication des résultats. On compte 14 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 57.96% des votes au premier tour à Saint-Esprit, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La fille du fondateur du Front National et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 12.86% et 12.65% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été exclue, Marine Le Pen était, in fine, ressortie en tête du second tour en empochant 66.71% des suffrages face à Emmanuel Macron (33.29%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les 9 755 habitants de Saint-Esprit mettront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?