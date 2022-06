Résultat de la législative à Saint-Fargeau-Ponthierry : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Fargeau-Ponthierry sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Saint-Fargeau-Ponthierry ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Saint-Fargeau-Ponthierry dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Lors de la dernière échéance, à Saint-Fargeau-Ponthierry, Emmanuel Macron obtenait meilleure place au premier tour de l'élection présidentielle avec 26,76% des voix, devant Marine Le Pen à 26,18%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 20,96% et Éric Zemmour avec 8,42%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives à Saint-Fargeau-Ponthierry À Saint-Fargeau-Ponthierry, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 30,12% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 25,83% au premier tour. L'inflation qui alourdit les finances des Français combinée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle seraient capables d'inciter les citoyens de Saint-Fargeau-Ponthierry à rester chez eux. 11:30 - À Saint-Fargeau-Ponthierry, le score de l'abstention lors des législatives 2022 sera un élément décisif Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette agglomération lors des précédentes consultations démocratiques ? Pendant les précédentes élections législatives, parmi les 9 193 personnes en âge de voter à Saint-Fargeau-Ponthierry, 65,01% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,9% au deuxième round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Saint-Fargeau-Ponthierry Si vous avez encore des doutes concernant les 12 prétendants au 1er tour dans l'unique circonscription de Saint-Fargeau-Ponthierry, il vous reste encore un peu de temps. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Fargeau-Ponthierry

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Fargeau-Ponthierry comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Denis Jullemier Les Républicains Jeannine Brandy Reconquête ! Caroline Sauget Ecologistes Fadhel Mahbouli Ecologistes Morgane Puzin Droite souverainiste Aude Luquet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patrick Delvert Divers extrême gauche Jean-Louis Guerrier Divers extrême gauche Samira Sidhoum Divers Arnaud Saint-Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale Dawé Zanifé Ecologistes François Paradol Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Fargeau-Ponthierry : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) seront amenés à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26.8% des suffrages au premier tour à Saint-Fargeau-Ponthierry. Le président avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.2% et 21.0% des voix. Le choix des habitants de Saint-Fargeau-Ponthierry était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (54.2% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 45.8% des voix. Les administrés de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?