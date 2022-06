Résultat de la législative à Saint-François : en direct

12/06/22 11:00

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 46,3% des voix au premier tour à Saint-François. L'ancien ministre du gouvernement Jospin avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,1% et 15,5% des suffrages. Les résultats nationaux avaient cependant imposé aux citoyens de Saint-François de jeter leur dévolu sur un autre porte-drapeau pour le second tour. Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en réunissant 67,7% des suffrages face à Emmanuel Macron (32,3%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la majorité des voix des citoyens de cette commune à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Saint-François ( Guadeloupe ) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.