Résultat des législatives 2024 à la Désirade (97127) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À la Désirade, qui vont désigner les électeurs de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à la Désirade. C'est néanmoins un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 35,99% des votes. La ville devrait encore donner l'avantage à la gauche si on se base sur le scénario de 2022 au second tour. Elle avait alors gagné avec 53,64%.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat à la Désirade à l'issue des dernières législatives ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Les projections des sondeurs prédisent un parti de Jordan Bardella vainqueur dans le pays ce dimanche 7 juillet, avec près de 250 sièges, soit 130 à 160 de plus qu'en 2022. Quoi qu'il arrive ce dimanche, cela devrait se traduire aussi par une poussée à la Désirade au terme de ces législatives 2024. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier par exemple. Loin des 15 points gagnés à l'échelle nationale entre les deux scrutins. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à la Désirade ? Ce premier panorama établi au premier tour est immanquablement à comparer avec l'élection en 2022. A l'époque à la Désirade, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 30,19% pour Justine Benin (LREM), La Désirade votant déjà pour la 2ème circonscription de la Guadeloupe. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Divers gauche avec 53,64% contre 46,36% pour les perdants. C'est en revanche Christian Baptiste (Divers gauche) qui prenait l'avantage cette fois, avec 53,64%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,36%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à la Désirade ? Grâce à 35,99% des voix, Christian Baptiste (Divers gauche) a pris les devants à la Désirade, le 30 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Laurent Petit (Rassemblement National) et Priscilla Sylvestre (Divers) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 27,2% et 9,89% des votants. C'est aussi Christian Baptiste qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 41,33%, devant Laurent Petit avec 17,3% et Blaise Aldo avec 8,68%.

19:21 - Participation aux législatives à la Désirade : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'analyse des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Comme expliqué dans le précédent message, la participation au premier tour des législatives à la Désirade a atteint 24,7%, plus forte que celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 12,61% des inscrits sur les listes électorales de la Désirade (971), contre un taux de participation de 16,79% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation peut-elle baisser lors du 2e tour des législatives 2024 à la Désirade ? Le niveau d'abstention est immanquablement un critère décisif de ces législatives. Dans la ville, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 24,7%. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 46,38% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 34,2% au premier tour, soit 552 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 20,69% au premier tour et 27,39% au second tour. Quelle sera la participation à la Désirade aujourd'hui ? Les efforts pour faire "barrage" au RN sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de la Désirade (97127).

17:29 - La Désirade aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Désirade mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 31,65% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 70 hab/km² et 41,36% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Avec ses 11,13% d'agriculteurs pour 1 391 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (10,57%) et le nombre de résidences HLM (1,46% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,48%, comme à la Désirade, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.