Résultat des législatives 2024 à Sainte-Anne : les premiers chiffres du 2e tour

À Sainte-Anne, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la commune, 35,97% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 29,42% au premier tour. Au deuxième tour, 38,54% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 47,95% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,18% au premier tour, soit 8 432 personnes. L'inflation dans le pays est notamment susceptible de modifier la stratégie de vote des habitants de Sainte-Anne (97180).

17:29 - Élections législatives à Sainte-Anne : un éclairage démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Sainte-Anne est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 281 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 780 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 6 866 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (49,38%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 1 696 personnes (6,94%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2273,49 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 31,38%, révélant une situation économique instable. En conclusion, Sainte-Anne incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.