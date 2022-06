19:05 - Pour la gauche, les 12,65% de Mélenchon à Saint-Galmier scrutés

Les électeurs de Saint-Galmier avaient apporté 12,65% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape première de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,64% et 1,96% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 20,25% à Saint-Galmier pour ces élections légilsatives.