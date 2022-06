Résultat de la législative à Saint-Genès-Champanelle : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Genès-Champanelle, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce second épisode des élections législatives. Son candidat a donc un poids ce 19 juin. Ce score est cependant à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,38%, 10,47%, 3,48% et 2,24% en avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc avec un potentiel théorique de 35,57% à Saint-Genès-Champanelle pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Saint-Genès-Champanelle ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il faut bien sûr tenir compte des particularités locales, comme à Saint-Genès-Champanelle. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a accumulé 34,17% des voix à l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 26,72% et 12,11% des votes.