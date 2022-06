Résultat des législatives à Saint-Genès-Champanelle - Election 2022 (63122) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31.6% des votes au premier tour à Saint-Genès-Champanelle. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19.4% et 15.4% des voix. Le choix des votants de Saint-Genès-Champanelle était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (71.8% des voix), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 28.2% des votes. Le président français aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a reçus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.