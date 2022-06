Résultat de la législative à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac : 2e tour en direct

En direct

18:10 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac la semaine passée Les électeurs de Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac avaient accordé 15,54% de leurs suffrages au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la première étape de l'élection législative 2022. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. À Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 12,57%, 3,07%, 2,25% et 2,32% le 10 avril. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 20,21% à gauche de l'échiquier.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 41,05% des voix le 12 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative. Elle est suivie par les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent respectivement 19,19% et 15,54% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quel sera la participation à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins passés. Pendant les précédentes législatives, sur les 1720 inscrits sur les listes électorales à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, 53,04% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,45% pour le second tour.