Résultat de la législative à Saint-Genis-Laval : en direct

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront probablement une résonnance à Saint-Genis-Laval au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 35,31% des voix à Saint-Genis-Laval, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national cumulait 16,36% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,32% (contre 22%).

À Saint-Genis-Laval, le niveau de participation sera indéniablement un critère déterminant de ces élections législatives 2022. L'inflation et ses répercussions sur la vie des Français pourraient en effet de faire baisser la participation à Saint-Genis-Laval. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 14 744 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 23,08% étaient restées chez elles. L'abstention était de 19,43% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Saint-Genis-Laval ?

Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,76% au premier tour des votants de Saint-Genis-Laval. L'abstention était de 49,63% au second round. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.