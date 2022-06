Résultat des législatives à Saint-Geoire-en-Valdaine - 2e tour élection 2022 (38620) [DEFINITIF]

19/06/22 20:31

Résultat 2e tour

Le résultat de l' élection législative à Saint-Geoire-en-Valdaine a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les électeurs de la 5ème circonscription de l'Isère et résidant à Saint-Geoire-en-Valdaine. Les votants seront amenés pour 2024 à participer au résultat des européennes à Saint-Geoire-en-Valdaine . Le niveau de l'abstention s'élève à 56.16% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes de la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère. Florence Jay a recueilli 50.15% des votes dans la commune. Jérémie Iordanoff (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte pour sa part 49.85% des suffrages. Ces chiffres ne représentent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de l'Isère, 64 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription.

Résultat 1er tour

Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, lors des législatives, 64,98% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Geoire-en-Valdaine avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 52,57% au deuxième round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures.

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Saint-Geoire-en-Valdaine. Avec 30,18% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Geoire-en-Valdaine le 12 juin dernier lors du premier tour de l'élection législative. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 28,42% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National reçoit 23,82% des voix.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saint-Geoire-en-Valdaine, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant ce 2e round des législatives. Son représentant a donc son importance ce dimanche. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 21,22%, 4,85%, 1,43% et 1,75% le 10 avril. Soit un potentiel de 29,25% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 27% des suffrages au premier tour à Saint-Geoire-en-Valdaine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 26% et 21% des voix. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 52% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel impétrant à l'hémicycle les électeurs habitant à Saint-Geoire-en-Valdaine placeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?