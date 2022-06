En direct

20:00 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Saint-Geoire-en-Valdaine ? Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Geoire-en-Valdaine, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 21,22% des suffrages en avril dernier. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,85% et 1,43% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 27,5% à Saint-Geoire-en-Valdaine pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Saint-Geoire-en-Valdaine, des sondages aussi justes ? Avec 27,27% des votes, à Saint-Geoire-en-Valdaine, Marine Le Pen avait atteint la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron terminait deuxième à 25,6%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 21,22% et Éric Zemmour à 6,84%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute transformer la donne lors des législatives dans la ville ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Saint-Geoire-en-Valdaine ? Le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur clé du scrutin législatif à Saint-Geoire-en-Valdaine. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 25,63% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 22,5% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur l'économie mondiale pourraient potentiellement favoriser l'abstention à Saint-Geoire-en-Valdaine (38620).

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Geoire-en-Valdaine à l'occasion des élections législatives ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 1 539 personnes en âge de voter à Saint-Geoire-en-Valdaine, 64,98% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 52,57% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.