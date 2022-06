Résultat de la législative à Saint-Georges-de-Mons : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Dimanche 12 juin lors du premier tour, les électeurs de Saint-Georges-de-Mons ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 51,26% des suffrages. En 2e position, la candidature Rassemblement National décroche 16,5% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 14,86% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.

La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint le niveau de la majorité il y a une semaine si l'électionlégislative de 2022. Ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 22,05%, 3,13%, 3,04% et 3,56% il y a deux mois. Soit un potentiel de 31,78% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Saint-Georges-de-Mons. Dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme, les 1614 électeurs de Saint-Georges-de-Mons se sont prononcés pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme atteint 50%. Christine Pirès Beaune a ainsi recueilli 51% des voix. Isabelle Dupré (Rassemblement National) et Karina Monnet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à 17% et 15% des suffrages. Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription législative résultera du vote des électeurs des 137 autres communes qui lui sont rattachées.

Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 25% des voix au premier tour à Saint-Georges-de-Mons, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et celui qui endossa le costume du troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 24% et 22% des votes. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 52% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Quel candidat les 1 995 habitants de Saint-Georges-de-Mons classeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?