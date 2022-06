Résultat des législatives à Saint-Georges-de-Mons - Election 2022 (63780) [PUBLIE]

12/06/22 21:26

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Georges-de-Mons a été publié par le ministère de l'Intérieur. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 1614 citoyens votant dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme habitant à Saint-Georges-de-Mons. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 50%, ce qui représente 806 votants. Les citoyens des 137 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Saint-Georges-de-Mons ? Christine Pirès Beaune a recueilli 51% des votes dans la localité. Isabelle Dupré (Rassemblement National) et Karina Monnet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec dans l'ordre 17% et 15% des voix.

Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur essentiel des législatives 2022 à Saint-Georges-de-Mons. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, 29,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,26% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines s'appliqueront certainement à Saint-Georges-de-Mons ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Saint-Georges-de-Mons avec 24,57% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 23,96%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 22,05% et Jean Lassalle à 6,34%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 25% des voix au premier tour à Saint-Georges-de-Mons, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et celui qui endossa le costume du troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 24% et 22% des votes. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 52% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Quel candidat les 1 995 habitants de Saint-Georges-de-Mons classeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?