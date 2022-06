Résultat de la législative à Saint-Georges-sur-Loire : en direct

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Georges-sur-Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Saint-Georges-sur-Loire 9 candidats ont postulé dans la circonscription de Saint-Georges-sur-Loire ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants au niveau du reste du pays. Et les 2662 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Loire

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Georges-sur-Loire comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Pie-Louis Lecluse Rassemblement National Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie Durand Reconquête ! Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Ciofi Divers Bernadette Humeau Divers centre Geneviève Gaillard Les Républicains Lydie Crevenna Droite souverainiste Yann Le Diagon Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Georges-sur-Loire : les enjeux

Les habitants de Saint-Georges-sur-Loire prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 36,9% des voix au premier tour à Saint-Georges-sur-Loire, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 19,8% et 18,3% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Georges-sur-Loire grâce à 67,6% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 32,4% des votes.