Résultat des législatives à Saint-Germain-du-Plain : l'élection 2024 en direct

12:08 - Election à Saint-Germain-du-Plain : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Durant les européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 46,01% au niveau de Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). L'abstention était de 52,86% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,59% au premier tour et seulement 53,56% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.