Résultat des législatives 2024 à Romenay (71470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Romenay : 47,45% au second tour La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des bulletins qu'a rassemblés l'attelage à l'échelle du pays, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,85% des votes à Romenay. Un chiffre en baisse en comparaison des 32,12% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 47,45% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Romenay compte parmi les rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas avancé Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour cette législative 2024, à l'échelle locale. Alors qu'on a observé environ 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Romenay semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Le Rassemblement national gagnant aux législatives il y a deux ans à Romenay Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Romenay ? Il y a deux ans, lors des législatives à Romenay, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 31,22% des votants ayant voté pour son binôme, contre 32,12% pour Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il s'arrogeait pourtant 52,55% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (47,45%). C'est ainsi Valérie Deloge chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Eric Michoux (Union de l'extrême droite) déjà devant avec 51,11% à Romenay aux législatives Eric Michoux (Union de l'extrême droite) a obtenu 51,11% des votes à Romenay dimanche 30 juin dernier, lors du premier round des législatives. Cécile Untermaier (Union de la gauche) et Anthony Vadot (Les Républicains) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 27,85% et 18,19% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Eric Michoux qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 44,34%, devant Cécile Untermaier avec 29,96% et Anthony Vadot avec 22,33%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Romenay ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Romenay a atteint 36,28%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 54,18% des inscrits sur les listes électorales de Romenay (71), contre une abstention de 57,67% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2024 à Romenay À Romenay, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de la participation. L'abstention était de 36,28% à Romenay lors du premier tour des législatives 2024. Lors du premier tour de la présidentielle, 26,6% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 28,68% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,01% au premier tour. Au second tour, 59,92% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Romenay ?

17:29 - Analyse socio-économique de Romenay : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Romenay mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Dans la commune, 25% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,99% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Avec ses 8,13% d'agriculteurs pour 1 731 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (18,63%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,52%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Romenay mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,38% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.