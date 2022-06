19:48 - Que vont choisir les supporters de gauche à Saint-Germain-du-Plain ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Saint-Germain-du-Plain comme dans toute la France. Le député de Marseille avait obtenu 14,43% des suffrages il y a deux mois dans la localité. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,3% et 2,01% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 19,74% pour le bloc de gauche.