19/06/22 20:27

Résultat 2e tour

Résultat 1er tour

Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au deuxième tour et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Au cours des dernières années, les 2222 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 1657 inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-du-Puch avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,02%). Le taux de participation était de 45,02% pour le tour deux.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Saint-Germain-du-Puch. Grâce à 34,44% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Germain-du-Puch lors du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 26,39% des suffrages. A la 3e place, la candidature Rassemblement National obtient 24,14% des suffrages.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Saint-Germain-du-Puch ( Gironde ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29,6% des votes au premier tour à Saint-Germain-du-Puch, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 24,9% et 18,8% des voix. Le choix des votants de Saint-Germain-du-Puch était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (55,5% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 44,6% des voix. Le président français sera-t-il à même de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?