Résultat des législatives 2024 à Beychac-et-Caillau (33750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Beychac-et-Caillau, quels pourraient être les reports des voix pour la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,76% des voix à Beychac-et-Caillau. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 32,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 52,09% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Beychac-et-Caillau L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Beychac-et-Caillau entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Beychac-et-Caillau Le nombre de bulletins en faveur du RN sera en conséquence le grand sujet localement pour le second tour de ces élections législatives. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Beychac-et-Caillau, contrairement à 2022 ? Avec 24,14% à Beychac-et-Caillau, le Rassemblement national était en revanche distancé par les 32,99% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Alain David (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement, avec 52,09%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,91%.

20:05 - Quel résultat à Beychac-et-Caillau pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Avec 42,93% des suffrages, Julie Rechagneux (Rassemblement National) a pris les devants à Beychac-et-Caillau, le 30 juin pour le premier tour de la législative. En deuxième position, Alain David (Union de la gauche) glanait 29,76%. Enfin, Fabrice Moretti (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recevait 17,32% des votants. C'est en revanche Alain David qui arrivait en première place, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 42,36% devant Julie Rechagneux avec 32,37% et Fabrice Moretti avec 17,27%.

19:21 - L'abstention scrutée attentivement à Beychac-et-Caillau Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? Dimanche dernier, 25,15% des électeurs de Beychac-et-Caillau se sont abstenus au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 41,94% au sein de Beychac-et-Caillau, contre un taux d'abstention de 45,6% en 2019. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives à Beychac-et-Caillau ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Beychac-et-Caillau, qu'en est-il de la participation ? Dans la ville, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 74,85%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 78,05% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,66% au premier tour, soit 1 514 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,43% au premier tour et 43,58% au second tour.

17:29 - Élections législatives à Beychac-et-Caillau : un éclairage démographique Dans les rues de Beychac-et-Caillau, le scrutin est en cours. Dotée de 1 058 logements pour 2 590 habitants, la densité de la commune est de 138 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 310 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 411 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (92,91%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 32,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,05%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 811 euros par an. Beychac-et-Caillau incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.