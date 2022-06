Résultat de la législative à Saint-Germain-Lembron : 2e tour en direct

En direct

18:45 - La coalition de gauche a culminé en tête il y a une semaine à Saint-Germain-Lembron Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Germain-Lembron, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette 2ème étape des législatives 2022. Son candidat a donc un poids aujourd'hui. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 24,89%, 3,36%, 2,36% et 3,54% il y a deux mois. Soit un total qui aurait dû s'approcher de 34,15% pour la coalition de gauche.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Saint-Germain-Lembron ? Avec 38,47% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Saint-Germain-Lembron dimanche 12 juin lors du 1er round de la législative. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 19,38% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National glane 15,56% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Saint-Germain-Lembron Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au second round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 1340 personnes aptes à voter à Saint-Germain-Lembron avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 51,12%). La participation était de 41,64% pour le deuxième round.