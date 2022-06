Résultat de la législative à Saint-Jean-de-la-Ruelle : en direct

12/06/22 17:09

10 candidats ont postulé dans la circonscription de Saint-Jean-de-la-Ruelle ce 12 juin, pour le premier round des législatives 2022. Un nombre de prétendants au niveau des autres circonscriptions. Et les 10031 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 13 bureaux de vote et faire leur choix pour cette 1re étape.

Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 16 742 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 41,14% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Jean-de-la-Ruelle avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 36,04% pour le dernier round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint la tête du vote à la dernière élection à Saint-Jean-de-la-Ruelle avec 30,5% des votes, au premier round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 27,28%, devançant Marine Le Pen à 19,82% et Éric Zemmour à 5,77%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement remettre en question la situation lors des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité a baissé très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

Les habitants de Saint-Jean-de-la-Ruelle reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Saint-Jean-de-la-Ruelle. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27% et 20% des voix. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 64% des suffrages face à Marine Le Pen (36%). Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la gauche rassemblée aux législatives ?