19:30 - Quel résultat à Saint-Lambert-la-Potherie pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Saint-Lambert-la-Potherie comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,52% des suffrages en avril dernier dans la commune. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,46% et 2,41% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 26,39% à Saint-Lambert-la-Potherie pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Lambert-la-Potherie ? Lors du dernier scrutin, à Saint-Lambert-la-Potherie, Emmanuel Macron glanait la première position au premier tour de l'élection avec 41,16% des voix, devant Marine Le Pen à 17,69%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 17,52% et Yannick Jadot, quatrième à 6,46%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives à Saint-Lambert-la-Potherie L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022 à Saint-Lambert-la-Potherie. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses retombées sur l'économie mondiale seraient notamment en mesure de détourner les citoyens de Saint-Lambert-la-Potherie des urnes. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 17,27% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 17,78% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Saint-Lambert-la-Potherie aux élections législatives ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 52,74% des électeurs de Saint-Lambert-la-Potherie avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 42,37% au deuxième round.