Résultat de la législative à Saint-Laurent-de-la-Salanque : en direct

17:19 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Laurent-de-la-Salanque ?

À Saint-Laurent-de-la-Salanque, Marine Le Pen obtenait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 40,96% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 18,35%. Arrivaient ensuite, avec 14,85%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,55%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives à Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.