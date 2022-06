En direct

18:49 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à Saint-Laurent-du-Maroni ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le 10 avril dernier si la présidentielle n'avait eu lieu qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, le candidat LFI ayant enregistré 62,0% des suffrages dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,07% et 1,21% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 65,28% à Saint-Laurent-du-Maroni pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces indicateurs des derniers jours se répéteront certainement sur les législatives à Saint-Laurent-du-Maroni dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Saint-Laurent-du-Maroni, Jean-Luc Mélenchon avait pu se hisser à la tête du vote de l'élection avec 62,0% des voix, devant Marine Le Pen à 12,63%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron avec 10,67% et Éric Zemmour avec 4,03%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni À Saint-Laurent-du-Maroni, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera la participation. La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable de bénéficier à l'abstention à Saint-Laurent-du-Maroni. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 13 901 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,09% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 79,17% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Saint-Laurent-du-Maroni, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément important Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des élections passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2017, au moment des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 27,68% au premier tour des électeurs de Saint-Laurent-du-Maroni, contre un taux de participation de 36,13% pour le second round.