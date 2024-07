Résultat des législatives 2024 à Mana : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Mana : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les données démographiques et socio-économiques de Mana mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 61% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 30,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux d'agriculteurs, qui représente 12,03%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 46,16% et d'une population immigrée de 37,10% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,76% à Mana, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.