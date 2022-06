Résultat de la législative à Saint-Laurent-du-Pont : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 46,44% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Laurent-du-Pont avaient pris part au scrutin. Les jeunes expriment souvent une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'élevait à 23,16% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 21,38% au premier tour.

Avec 28,28% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Saint-Laurent-du-Pont le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 28,14% des voix. A la 3e place, la candidature Rassemblement National obtient 24,2% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saint-Laurent-du-Pont, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant cette seconde manche des élections législatives. Son représentant a donc un poids ce dimanche 19 juin. Ce score est tout de même à comparer avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 20,29%, 5,36%, 1,8% et 1,84% il y a deux mois. Ce sont donc 29,29% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Saint-Laurent-du-Pont.

Quel candidat fixeront en pole position des résultats des législatives les électeurs habitant à Saint-Laurent-du-Pont à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 26.9% des voix au premier tour à Saint-Laurent-du-Pont. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.4% et 20.3% des voix. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en empochant 51.7% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48.3% des voix.