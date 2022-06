Résultat des législatives à Saint-Laurent-du-Pont - Election 2022 (38380) [PUBLIE]

12/06/22 22:47

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative à Saint-Laurent-du-Pont. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première position chez les 3273 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de l'Isère et habitant à Saint-Laurent-du-Pont. Le taux de participation s'élève à 46% des habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription (soit 1 520 votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Saint-Laurent-du-Pont. Les habitants de 64 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère. Jérémie Iordanoff a enregistré 28% des voix dans la commune. Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Santana (Rassemblement National) captent dans l'ordre 28% et 24% des suffrages.

Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, parmi les 3 122 inscrits sur les listes électorales à Saint-Laurent-du-Pont, 62,84% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 53,36% au round numéro deux.

A l'issue du dernier vote, à Saint-Laurent-du-Pont, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote au 1er tour de la présidentielle avec 26,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,37%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 20,29% et Éric Zemmour à 7,08%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité présidentielle a chuté très près de de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Saint-Laurent-du-Pont, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait obtenu 20,29% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,36% et 1,8% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 27,45% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Laurent-du-Pont.

Quel candidat fixeront en pole position des résultats des législatives les électeurs habitant à Saint-Laurent-du-Pont à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 26.9% des voix au premier tour à Saint-Laurent-du-Pont. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.4% et 20.3% des voix. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en empochant 51.7% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48.3% des voix.