Résultat de la législative à Saint-Laurent-Médoc : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Grâce à 31,6% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Laurent-Médoc dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round de la législative. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à respectivement 21,41% et 20,83% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,84% des voix au premier tour à Saint-Laurent-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,75% et 16,79% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Laurent-Médoc grâce à 55,20% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 44,80% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-Médoc reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?