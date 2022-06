Résultat de la législative à Saint-Laurent-Médoc : en direct

12/06/22 19:24

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de cette 1re étape des législatives 2022 à Saint-Laurent-Médoc, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Il y a 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des précédentes élections, les 4 853 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des législatives de 2017, 3 292 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Laurent-Médoc avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,49%). Le taux de participation était de 42,71% au second round.

À Saint-Laurent-Médoc, l'un des facteurs clés des élections législatives sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont par exemple capables de détourner l'attention des citoyens de Saint-Laurent-Médoc (33112) du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 77,64% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,92% au premier tour, soit 2 846 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Laurent-Médoc dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à Saint-Laurent-Médoc, Marine Le Pen figurait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 33,84% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,75%. Suivaient, avec 16,79%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,71%, Éric Zemmour.

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces législatives, à Saint-Laurent-Médoc comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,79% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,16% et 1,9% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,85% à Saint-Laurent-Médoc pour ce premier tour des élections législatives.

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,84% des voix au premier tour à Saint-Laurent-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,75% et 16,79% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Laurent-Médoc grâce à 55,20% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 44,80% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-Médoc reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?