Résultat de la législative à Saint-Léger-de-Linières : en direct

12/06/22 11:22

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les habitants de Saint-Léger-de-Linières mettront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 40% des voix au premier tour à Saint-Léger-de-Linières, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de "La France Insoumise" et la finaliste défaite de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 17% et 17% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Léger-de-Linières était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (73% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 27% des voix. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée ?