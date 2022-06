19:48 - Quel résultat à Saint-Léger-les-Vignes pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,53% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Léger-les-Vignes il y a deux mois. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,36% et 2,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 9,08% du côté des électeurs de gauche (en plus du score de Mélenchon).