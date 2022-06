Résultat de la législative à Saint-Léger-sous-Cholet : 2e tour en direct

18:09 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon si près à Saint-Léger-sous-Cholet

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saint-Léger-sous-Cholet, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce dimanche. Ce score est toutefois à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or à Saint-Léger-sous-Cholet, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,13%, 4,57%, 2,75% et 2,04% en avril. Ce sont donc 25,49% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Léger-sous-Cholet.