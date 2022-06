En direct

18:48 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Louis ? Avec un score de 44,49% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Saint-Louis. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,33% et 1,37% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc se fixer un total théorique de 47,19% à Saint-Louis pour ce premier tour.

16:30 - À Saint-Louis, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Louis dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Saint-Louis avec 44,49% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 27,38%, devançant Emmanuel Macron à 14,48% et Éric Zemmour à 3,34%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Saint-Louis, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? À Saint-Louis, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indéniablement l'abstention. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, 53,02% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 43,17% au premier tour, soit 18 968 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient par exemple en mesure de pousser les électeurs de Saint-Louis à rester chez eux.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Louis au premier tour des législatives 2022 ? Comment ont voté habituellement les habitants de cette agglomération lors des scrutins antérieurs ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 41 293 inscrits sur les listes électorales à Saint-Louis, 70,45% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 78,55% pour le round deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.