Résultat de la législative à Saint-Lyé : en direct

12/06/22 11:22

Les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Lyé devraient être révélés dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 19 heures, la fermeture ayant été ajournée, et on se rendra compte assez vite qui des 11 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Saint-Lyé ( Aube ) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,3% des voix au premier tour à Saint-Lyé, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 29,2% et 13,7% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Lyé gratifiée de 50,0% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 50,0% des suffrages.