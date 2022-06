Résultat de la législative à Saint-Marcel-d'Ardèche : en direct

12/06/22 11:06

Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Marcel-d'Ardèche et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Saint-Marcel-d'Ardèche, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Marcel-d'Ardèche gratifiée de 58% des voix, laissant par conséquent 42% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Saint-Marcel-d'Ardèche ( Ardèche ) seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.