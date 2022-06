Résultat de la législative à Saint-Martin-d'Uriage : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Martin-d'Uriage dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-d'Uriage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:20 - Les législatives se finissent à 18 heures à Saint-Martin-d'Uriage Les résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-d'Uriage vont normalement être connus assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on découvrira rapidement qui des 11 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Martin-d'Uriage

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Martin-d'Uriage comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Anna Kolmakova Droite souverainiste Quentin Feres Reconquête ! Frédéric Rosset Ecologistes Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabienne-Claire Leal Ecologistes Françoise Lecroq Divers extrême gauche Jérôme Santana Rassemblement National Nathalie Heller Ecologistes Christine Tulipe Divers extrême gauche Frédéric Vergez Divers gauche Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Saint-Martin-d'Uriage : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Saint-Martin-d'Uriage, devant Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Celui qui fut le 3e homme lors de la dernière élection présidentielle et le candidat du pôle écologiste avaient obtenu 21% et 13% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Martin-d'Uriage avec 77% des voix, abandonnant donc 23% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir une majorité à l'hémicycle ? Comme partout en France, les 5 656 habitants de Saint-Martin-d'Uriage (38410) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.