Résultat de la législative à Saint Martin de l'If : 2e tour en direct

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Saint Martin de l'If, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette seconde manche des législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce dimanche. Mais ce score est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,4%, 3,97%, 1,29% et 3% en avril. Autrement dit un total en théorie de 24,66% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Saint Martin de l'If ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle nationale camouflent quelquefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à Saint Martin de l'If. Dimanche 12 juin lors du premier round, les citoyens de Saint Martin de l'If ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 33,87% des bulletins de vote. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 26,52% et 26,16% des votes.