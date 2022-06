Résultat des législatives à Saint Martin de l'If - Election 2022 (76190) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint Martin de l'If

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint Martin de l'If est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint Martin de l'If Gérard Leseul (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,67% 26,16% Jean-Cyril Montier (Ballotage) Rassemblement National 28,06% 33,87% Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,81% 26,52% Eddy Lefaux Les Républicains 4,94% 6,45% Frédéric Mazier Reconquête ! 3,20% 3,23% Alain Guillotte Ecologistes 2,39% 1,25% Simon Sulkowski Divers extrême gauche 1,91% 2,51% Participation au scrutin Circonscription Saint Martin de l'If Taux de participation 49,17% 46,37% Taux d'abstention 50,83% 53,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,00% Nombre de votants 46 792 568

Le résultat de l'élection législative à Saint Martin de l'If a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs de Saint Martin de l'If votant dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime se sont tournés vers la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Attention, le résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime peut toujours basculer si les électeurs des 68 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint Martin de l'If. Le taux d'abstention représente 54% des électeurs figurant dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription. Dans la commune, Jean-Cyril Montier a recueilli 34% des voix. Il devance Jean Delalandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 27% et 26% des suffrages.

