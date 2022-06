En direct

19:54 - Quel résultat pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Saint-Martin-du-Fouilloux ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Saint-Martin-du-Fouilloux, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 19,86% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,85% et 2,26% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 29,97% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Saint-Martin-du-Fouilloux.

16:30 - À Saint-Martin-du-Fouilloux, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Martin-du-Fouilloux, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 34,66% des suffrages. Derrière, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 19,86%, puis Marine Le Pen à 19,58% et Yannick Jadot à 7,85%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute transformer cette donne lors des législatives à Saint-Martin-du-Fouilloux, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Saint-Martin-du-Fouilloux L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Saint-Martin-du-Fouilloux. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Saint-Martin-du-Fouilloux (49170) du vote. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,55% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 82,55% au premier tour, soit 1 135 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Saint-Martin-du-Fouilloux, les chiffres de l'abstention aux législatives 2022 seront un élément fort Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. En 2017, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 50,93% au premier tour des votants de Saint-Martin-du-Fouilloux, à comparer avec une abstention de 41,12% au dernier round.