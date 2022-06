Résultat de la législative à Saint-Montan : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Montan dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:04

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Montan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Montan. En direct 18:04 - La Nupes invisible dans la cité la semaine passée La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait viser un total théorique de 29,74% à Saint-Montan avant ces légilsatives. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription, ces électeurs se sont très probablement portés, pour une partie d'entre eux, sur la nuance de gauche dimanche dernier et devraient faire de même ce dimanche. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Saint-Montan ? La candidature Divers gauche a réuni 35,44% des suffrages au soir du 1er tour de la législative dimanche 12 juin. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent respectivement 28,75% et 18,76% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Saint-Montan ? L'analyse des scrutins passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des législatives, le pourcentage d'abstention s'élevait à 60,06% des votants de Saint-Montan au premier tour, contre une abstention de 49,1% au second round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 42,64% au second round, six points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Saint-Montan sera dévoilé ce 19 juin ! C'est donc reparti pour ces législatives à Saint-Montan, avec le deuxième volet sur les rails depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les finalistes sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1594 électeurs de Saint-Montan ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Ecole La Plaine du Cour).

Résultats des législatives 2022 à Saint-Montan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Montan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Hervé Saulignac Divers gauche Céline Porquet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Montan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Montan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Montan Hervé Saulignac (Ballotage) Divers gauche 38,28% 35,44% Céline Porquet (Ballotage) Rassemblement National 23,32% 28,75% Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,12% 18,76% Michel Valla Divers droite 10,34% 6,46% Marie Élisabeth Flach Reconquête ! 3,79% 3,17% Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche 1,78% 2,44% Boris Tzaprenko Ecologistes 1,60% 1,22% Erick Le Loher Droite souverainiste 1,53% 1,46% Pascal Chambonnet Divers extrême gauche 1,13% 0,61% Clara Madeira Régionaliste 1,12% 1,71% Participation au scrutin Circonscription Saint-Montan Taux de participation 51,06% 52,67% Taux d'abstention 48,94% 47,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% 0,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,79% Nombre de votants 40 492 838

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Montan. La candidature Divers gauche décroche la première position chez les 1591 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de l'Ardèche et résidant à Saint-Montan. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Saint-Montan. Les citoyens de 96 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Au niveau de la ville, Hervé Saulignac a ainsi accumulé 35% des votes. Il est suivi par Céline Porquet (Rassemblement National) et Severine Gineys (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 29% et 19% des votes. Le taux d'abstention s'élève à 47% des habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de l'Ardèche, ce qui représente 753 non-votants.

Législatives 2022 à Saint-Montan : les enjeux

Comme partout en France, les votants de Saint-Montan (07220) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ? Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,8% des voix au premier tour à Saint-Montan, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et l'ancien banquier d'affaires avaient obtenu 22,4% et 19,6% des votes. Le choix des administrés de Saint-Montan était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (54,1% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 46,0% des voix.