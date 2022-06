Résultat de la législative à Saint-Montan : en direct

En direct

19:23 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saint-Montan ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Saint-Montan comme dans toute la France. Cet électorat représentait 22,44% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,8% et 1,63% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 26,87% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Montan.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Montan ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Montan au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité présidentielle a chuté à un trait de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Lors du dernier scrutin, à Saint-Montan, Marine Le Pen figurait en première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 30,82% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,44%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 19,57% et Éric Zemmour à 8,39%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Saint-Montan L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera incontestablement l'abstention à Saint-Montan. L'inflation qui pèse sur les finances des familles combinée avec les craintes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, pourraient potentiellement tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Montan (07220). Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,06% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 82,43% au premier tour, c'est-à-dire 1 314 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément essentiel à Saint-Montan ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 1 560 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Montan avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 50,9%). Le taux de participation était de 39,94% au deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.