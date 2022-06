Résultat de la législative à Saint-Ouen : 2e tour en direct

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Saint-Ouen ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Saint-Ouen. Grâce à 48,75% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Ouen lors du premier round de la législative dimanche 12 juin. Elle est arrivée devant les candidats Rassemblement National et Union des Démocrates et des Indépendants qui captent dans l'ordre 15,77% et 14,7% des votes.