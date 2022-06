Résultat de la législative à Saint-Ouen : en direct

12/06/22 19:25

Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République à Saint-Ouen avec 35,32% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 24,42%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,24% et Éric Zemmour à 6,33%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement remettre en question la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Ouen dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombée tout près de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,24% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Ouen le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,27% et 2,04% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 20,55% à Saint-Ouen pour ces élections légilsatives.

Comme partout en France, les habitants de Saint-Ouen ( Loir-et-Cher ) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,32% des voix au premier tour à Saint-Ouen, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 24,42% et 15,24% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Ouen avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 60,20% des suffrages, laissant ainsi 39,80% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour obtenir une majorité à l'hémicycle ?