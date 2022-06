En direct

18:42 - Un premier résultat intéressant pour la Nupes à Saint-Paul-de-Varces Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Paul-de-Varces, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième épisode des législatives. Son postulant a donc aujourd'hui. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,06%, 7,13%, 1,18% et 1,8% le 10 avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc potentiellement atteindre 27,17% à Saint-Paul-de-Varces pour ces élections légilsatives.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Saint-Paul-de-Varces ? Avec 29,65% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Saint-Paul-de-Varces dimanche 12 juin pour le premier tour de l'élection législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National obtiennent 28,69% et 20,88% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - La participation peut-elle encore descendre à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 à Saint-Paul-de-Varces ? L'observation des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 60,88% au niveau de Saint-Paul-de-Varces au premier tour, contre une abstention de 52,23% au dernier round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second tour, six points de plus qu'au premier tour.