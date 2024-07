Résultat des législatives 2024 au Gua (38450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un résultat aux législatives entre 32% et 38,1% au Gua pour la nouvelle union de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, au Gua, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 38,1% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 42,24% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 60,18% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a pas progressé au Gua La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Gua semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 au Gua ? Reste désormais à découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans au Gua offrait en revanche 42,24% pour Marie-Noëlle Battistel des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 21,71% des voix. Le Gua choisira d'ailleurs Marie-Noëlle Battistel au second tour, finalement à la première place localement avec 60,18%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,82%.

20:05 - Un premier tour favorable pour le Nouveau Front populaire à ce stade D'après les projections finales communiquées dès la fin du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre conserveraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. Marie-Noëlle Battistel (Nouveau Front populaire) a obtenu 38,1% des suffrages au Gua dimanche 30 juin 2024, au soir du premier round de la législative. Un score qui lui a permis de passer devant Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) et Alexandra Veyret (Les Républicains) avec respectivement 37,45% et 12,27% des votants. Marie-Noëlle Battistel était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 42,52%, devant Anne-Marie Malandrino avec 32,12% et Evelyne de Caro avec 11,96%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 au Gua ? Au cours des dernières élections, les 1 858 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 au Gua s'est réduite de 13 points, atteignant 27,16%. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 1 519 inscrits sur les listes électorales au Gua, 40,88% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,93% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 72,84% de participation lors du premier round des élections législatives 2024 au Gua Au Gua, l'un des critères forts de ces élections législatives est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation au Gua pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 72,84%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,33% au premier tour et 46,73% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation au Gua ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,37% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 76,89% au second tour, c'est-à-dire 1 171 personnes. Les jeunes expriment couramment une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives au Gua ?

17:29 - Analyse socio-économique du Gua : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques du Gua mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 63 habitants par km² et 47,5% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 7,41% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (28,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 769 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,06%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,1%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Gua mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,25% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.