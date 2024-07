Résultat des législatives 2024 à Varces-Allières-et-Risset : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:28 - Et que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Varces-Allières-et-Risset ? L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Les données montrent une participation de 69,81% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Varces-Allières-et-Risset, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation représentait en effet 55,01% dans la commune de Varces-Allières-et-Risset. La participation était de 49,73% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Varces-Allières-et-Risset, la participation a atteint 69,81% lors du 1er tour des législatives Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Varces-Allières-et-Risset ? Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,19%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,88% au premier tour et 56,69% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Varces-Allières-et-Risset aujourd'hui ? Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,35% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,86% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment en mesure d'impacter la participation à Varces-Allières-et-Risset (38760).

17:29 - Varces-Allières-et-Risset aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Varces-Allières-et-Risset peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 5,46% et une densité de population de 395 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2780,93 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 434 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,52%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (37,62%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Varces-Allières-et-Risset mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,58% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.