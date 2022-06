Résultat des législatives à Saint-Paul-en-Chablais - Election 2022 (74500) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Saint-Paul-en-Chablais. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de votes auprès des électeurs de Saint-Paul-en-Chablais inscrits dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Le taux de participation s'élève à 44% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie (soit 1 121 non-votants). Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, 59 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Au sein de la localité, Anne-Cécile Violland a accumulé 29% des suffrages. Elle arrive devant Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jessica Terreni (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 22% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Paul-en-Chablais Anne-Cécile Violland Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,06% 28,91% Odile Martin-Cocher Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,86% 21,83% Jessica Terreni Rassemblement National 16,10% 18,51% Sophie Dion Les Républicains 11,67% 7,31% Guillaume Ducrot Divers droite 5,14% 3,77% Céline Vico Reconquête ! 4,78% 6,06% Quentin Duvocelle Ecologistes 4,14% 3,89% Barbara Lemmo Gaud Régionaliste 3,09% 4,11% Michelle Messin Droite souverainiste 1,63% 1,26% Audrey Capelli Ecologistes 1,52% 1,14% Michel Bourel Divers droite 1,41% 2,86% Michelle Bally Divers extrême gauche 0,59% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Saint-Paul-en-Chablais Taux de participation 43,89% 44,48% Taux d'abstention 56,11% 55,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28% 2,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,33% Nombre de votants 44 680 898

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Paul-en-Chablais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:45 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Saint-Paul-en-Chablais ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Saint-Paul-en-Chablais comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait atteint 15,85% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,56% et 1,41% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total probable de 22,82% pour la Nupes. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais ? La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Paul-en-Chablais dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 25,69% des voix à Saint-Paul-en-Chablais, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen cumulait 25,5% des voix contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,85% (contre 21,95%). 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais reste l'abstention La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais. La flambée des prix qui alourdit les finances des foyers français, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont capables de détourner les citoyens de Saint-Paul-en-Chablais (74500) des bureaux de vote. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, 22,45% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,61% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Saint-Paul-en-Chablais quel était le pourcentage de la participation à Saint-Paul-en-Chablais en 2017 ? Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 2 473 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières législatives, sur les 1 814 inscrits sur les listes électorales à Saint-Paul-en-Chablais, 61,25% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,4% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Saint-Paul-en-Chablais La ville de Saint-Paul-en-Chablais ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 12 candidats se présentent pour cette élection législative à Saint-Paul-en-Chablais soit plus que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés à compter de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 26% des suffrages au premier tour à Saint-Paul-en-Chablais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 16% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Paul-en-Chablais avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 0% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 0% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour obtenir la majorité des députés de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Paul-en-Chablais ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.