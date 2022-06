Résultat de la législative à Saint-Philippe : en direct

12/06/22 19:24

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'analyse des consultations politiques passées permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, sur les 4 727 inscrits sur les listes électorales à Saint-Philippe, 67,55% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 73,26% au tour deux.

La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Saint-Philippe. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages seraient de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Philippe. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 42,49% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 48,15% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Saint-Philippe. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 0,95% et 1,32% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 42,29% à Saint-Philippe pour ce premier tour.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 40% des suffrages au premier tour à Saint-Philippe, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-députée européenne et l'actuel locataire de l'Elysée avaient obtenu 32% et 12% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à franchir le premier tour, Marine Le Pen était, in fine, arrivée en tête du second tour avec 76% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 24% des voix. La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la confiance des électeurs de cette commune à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Philippe ( La Réunion ) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.