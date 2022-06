Résultat des législatives à Saint-Pierre-Église - 2e tour élection 2022 (50330) [DEFINITIF]

Résultat 2e tour

L'élection législative s'achève à Saint-Pierre-Église avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second round. Au sein de la 4ème circonscription de la Manche, les 1245 électeurs de Saint-Pierre-Église ont opté pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Dans le scrutin qui l'opposait à Sonia Krimi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Anna Pic a collecté 50.35% des votes. Sonia Krimi reçoit quant à elle 49.65% des suffrages. Il faut dorénavant attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Saint-Pierre-Église pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour la 4ème circonscription de la Manche s'élève à 51.16%. Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 4ème circonscription de la Manche : 42 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Résultat 1er tour

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les spécificités locales, comme à Saint-Pierre-Église. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 32,36% des votes au soir du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 28,94% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National obtient 20,21% des votes.

Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 28,23% à Saint-Pierre-Église avant le premier tour des élections législatives. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Saint-Pierre-Église, les voix qui avaient finalement choisi le bloc des Insoumis et des alliés de gauche lors du premier tour étaient pourtant de 28,94% la semaine passée. Ce qui avait tout de même offert la deuxième position à la Nupes.

Comme partout dans le pays, les citoyens de Saint-Pierre-Église ( Manche ) seront incités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 29% des voix au premier tour à Saint-Pierre-Église, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 28% et 20% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Pierre-Église avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 57% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 43% des voix. Les votants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?